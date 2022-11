Black Friday no Shopping Jequitibá oferece descontos de até 70%

O Shopping Jequitibá em Itabuna está com grandes promoções para a Black Friday, que acontece nesta sexta-feira, dia 25, e já se consolidou como uma das principais datas do comércio varejista em todo o Brasil.

Mais de 45 lojas do shopping estão participando da Black Friday, oferecendo descontos de até 70% em milhares de produtos. Na sexta-feira, o Jequitibá abre das 8 às 23 horas para atender clientes de toda a região. Algumas lojas terão horários diferenciados como o Big Bom preço que abre das 6 às 00 horas, as Lojas Americanas da 7 às 23;59 horas, e as Casas Bahia das 7 às 23 horas.

Para oferecer mais comodidade e tempo aos consumidores, algumas lojas devem ´esticar` a Black Friday até domingo, dia 27. “Estamos bastante otimistas com o incremento nas vendas, já que este ano a Black Friday também tem o apelo da Copa do Mundo, que gera um grande volume de negócios e vestuários”, afirma a superintendente do Shopping Jequitibá, Vera Guimarães.