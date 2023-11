Black Friday: PROCON de Itabuna orienta consumidores para evitar golpes

Vem aí a Black Friday, um momento esperado por muitas pessoas para adquirir alguma peça ou produto com um preço melhor. Por isso, a Coordenadoria de Defesa do Consumidor (PROCON) de Itabuna realiza todos os anos uma campanha de orientação para que a população esteja atenta às ofertas tentadoras para que golpes contra a economia popular sejam evitados e eventuais prejuízos financeiros.

“É preciso ter muito cuidado com as ações de golpistas que se aproveitam muitas vezes da falta de informação e até mesmo distração do consumidor na hora da compra”, diz a coordenadora do PROCON Itabuna Cláudia Loup.

Ela aponta ainda que nas compras feitas em lojas físicas não é assegurado direito ao arrependimento. A troca de produtos somente é permitida para o caso de vício, ou seja, produtos com defeito oculto ou de difícil percepção.

Abaixo confira mais as informações sobre compras no Black Friday e evite surpresas desagradáveis:

•Compras fora do estabelecimento: direito de arrependimento independente de vício; ter atenção ao prazo de entrega e a qualidade dos serviços (prazo de desistência e devolução 7 dias a contar do recebimento do produto); o não recebimento implica em reembolso e perdas e danos;

•Observar se o prazo estipulado pela empresa para a entrega é viável, custo do frete e anotar e fotografar os dados da compra e número de pedido;

•Se informe sobre a política de troca do fornecedor;

•Observar e comparar preços do mesmo produto em outros fornecedores e também em ocasião fora do anúncio Black Friday para saber se a propaganda é enganosa acerca da porcentagem de desconto ofertada.

Se mesmo com todas as informações, a pessoa se sentir lesada ou passar por alguma situação de golpe, deve se dirigir até a sede do PROCON Itabuna, na Praça Olinto Leone, para direcionamento correto de como agir.

Para maiores informações entre em contato: via Instagram @proconitabuna e pelo telefone (73) 3613-5210.