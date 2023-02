Blocos carnavalescos na Lavagem do Beco Fuxico em Itabuna

Oito blocos carnavalescos vão agitar o centro da cidade e fazer a alegria dos foliões na 42ª Lavagem do Beco do Fuxico, que começa oficialmente as 17 horas desta quinta-feira, dia 9, na Travessa Adolfo Leite, centro de Itabuna.

Com temas variados, os foliões poderão acompanhar os desfiles dos blocos tradicionais que acontecem na sexta-feira, dia 10, a partir das 18 horas, seguida da apresentação da Banda Rixô Elétrico.

Estarão desfilando os blocos Ilê Axé Odara – Baianas, Tabokas Rock, Bloco Hora-Extra, Maria Rosa, Mendigos de Gravata, Casados I.. responsáveis, Os Dez Casados e Afro Encantarte.

A concentração das agremiações vai ser na Praça Laura Conceição, em frente à Catedral de São José, de onde o cortejo segue pela Avenida Duque de Caxias em direção ao Beco do Fuxico.

A Lavagem do Beco acontece dias 9, 10 e 11, em dois circuitos: Beco do Fuxico e na Beira Rio onde está o palco em um espaço de 14 mil metros quadrados para que os foliões possam curtir a festa com tranquilidade e segurança.

Além dos blocos, a festa contará com shows das bandas Parangolé, Thiago Aquino, Banda Afrodisíaco sob comando de Pierre Onassis, Edu Casanova, Rixô Elétrico, Lá Fúria, Banda Zorra, Charanga da Alegria, Pecados Capitais, Dani Matos, Boyzinho, O Índio, Dj Day.Para os pequenos foliões, neste ano haverá uma programação especial, com o bailinho infantil, que acontecerá no sábado, dia 11, a partir das 14 h. A Lavagem do Beco do Fuxico é realizada pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Governo do Estado, Secretaria de Turismo da Bahia, e Bahiagás.