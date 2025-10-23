BNDES já aprovou R$ 100 milhões em recursos do Brasil Soberano para empresas da Bahia

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 100 milhões em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano para empresas baianas afetadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos.

Do total aprovado para o estado, R$ 80 milhões foram na linha Capital de Giro (gastos com despesas operacionais) e R$ 20 milhões na linha Giro Diversificação (busca de novos mercados).

“O BNDES mantém o compromisso de apoiar as empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço. A determinação do presidente Lula é preservar os empregos e fomentar o desenvolvimento de novos mercados para as exportações prejudicadas”, diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Em todo país, o BNDES já aprovou R$ 5,3 bilhões em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano. Ao todo, foram realizadas 371 operações, sendo R$ 2,86 bilhões na linha Capital de Giro (gastos com despesas operacionais), R$ 2,39 bilhões na linha Giro Diversificação (busca de novos mercados) e R$ 52,46 milhões na linha Bens de Capital.

Foram aprovados R$ 4,38 bilhões para empresas da indústria de transformação, R$ 468 milhões para comércio e serviços, R$ 336 milhões para agropecuária e R$ 127 milhões para indústria extrativa.

Ao todo, foram protocolados 470 pedidos de crédito, totalizando R$ 8,27 bilhões. O montante integra a estimativa de demanda de crédito de R$ 14,5 bilhões, segundo levantamento feito com instituições financeiras parceiras.