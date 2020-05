Bom Dia Bahia” terá Davidson, Vinicius, Velanes e Elson neste sábado

Davidson Magalhães, Sérgio Velanes, Vinicius Ibrann e Elson Mira discutirão, na manhã no próximo sábado, do 16, as saídas para a crise econômica vivida pelos municípios da região sul da Bahia causada pela pandemia do novo coronavírus.

Eles participação da quarta rodada de entrevistas produzidas pelo programa “Bom Dia Bahia”, que vai a partir das oito da manhã dos sábados na Rádio Difusora de Itabuna AM-640.

Durante o programa, o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte; o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna; o prefeito de Buerarema e o professor de Economia da Uesc-Universidade Estadual de Santa Cruz vão dizer como a autoridades baianas estão administrando a atual crise e como planejam a recuperação econômica do sul da Bahia.

“A proposta do “Bom Dia Bahia’ é reunir autoridades e especialistas para discutir analisar o nosso presente e discutir o nosso futuro. Queremos mostrar aos nossos ouvintes quais os projetos para gerar emprego e renda, e reaquecer a economia cacaueira”, afirmou o advogado Andirlei Nascimento, dia apresentadores do programa.

“A população deseja saber o que o Governo do Estado, as Prefeituras, empresários, economistas e trabalhadores estão fazendo para elaborar e executar um plano de recuperação econômica pós-pandemia”, acrescentou.

As entrevistas estão ocorrendo em ambiente online, via plataforma Zoom, com a participação do secretário-executivo da Amurc-Associação dos Municípios do Sul, Extremo-sul e Sudoeste da Bahia, Luciano Veiga.