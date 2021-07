“Bom Dia Interativa” estreia neste sábado

O “Bom Dia Interativa” estreará na manhã deste sábado (24), com uma proposta: produzir conteúdos jornalísticos, com destaque para o dia a dia das cidades, a formação de opinião e a orientação da comunidade por meio da divulgação de matérias de serviço. Comandado pelo jornalista Ederivaldo Benedito-Bené, o programa passará a ser apresentado das oito às dez da manhã pela Rádio Interativa 93,7-FM, de Itabuna.

“A proposta é dinamizar o rádio sulbaiano e ampliar a comunicação com o público. As emissoras levam a informação quase que de imediato e a Interativa, por meio do programa, levará aos ouvintes no início das manhãs dos sábados informação de qualidade. Notícia bem apurada, com credibilidade, não confunde o ouvinte e ele confia”, afirmou Bené. O “Bom Dia Interativa” é um produto da empresa AM3-Consultoria & Assessoria.

O programa é uma agenda semanal de informação que valoriza a notícia, por meio de reportagens gravadas, entrevistas ao vivo e participação do ouvinte. Terá comentários do radialista e analista político Jairo Araújo, e a participação do advogado Andirlei Nascimento, ex-presidente da OAB de Itabuna, que apresentará o Quadro “Direito & Cidadania”. O operador de áudio é Cosme Denílson-“Incarcadinho”. O link da emissora é: https://play.google.com/store/apps/details?id=radio.interativa.app.

“O Bom Dia vem movimentar, ainda mais, as manhãs dos ouvintes aos sábados com uma proposta diferenciada”, disse o coordenador-geral da Interativa, Jorge Lopo. Ao afirmar que a emissora está em fase de renovação na sua programação, ele lembrou que no último dia 17 iniciou esse processo de mudanças. “O público aceitou com muito carinho as estreias e no próximo sábado, dia 24, não será diferente”, garantiu.

A Interativa FM faz parte da Rede de Rádio Comunicação dos Frades Capuchinhos da qual integram Sociedade News FM e Princesa FM, de Feira de Santana, e Caraíba FM, do Senhor do Bonfim. “Desde 2018 estamos buscando profissionais e parceiros para contribuir e inovar a forma de se comunicar com seu público nas mais de quarenta cidades de nossa cobertura”, acrescentou Lopo. A emissora tem a gerência comercial de Neto Terra Branca e a direção-geral do Frei Gilton Oliveira, como a superintendência do Frei Jorge Rocha.