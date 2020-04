Bombeiros entregam 5 mil frascos de álcool em gel para colégios na região

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) entregou nesta terça-feira (28), ao Núcleo Territorial de Educacional (NTE) Litoral Sul, em Itabuna, cinco mil frascos de álcool em gel (500 ml). A ação foi realizada por equipes do 4° e 5° GBMs, localizado em Itabuna e Ilhéus. O material é fruto de uma parceria das secretarias estaduais do Planejamento (Seplan), da Educação (SEC), de Desenvolvimento Rural (SDR) e de Desenvolvimento Econômico (SDE).

“Nossa tropa, assim como equipamentos e viaturas estão à disposição dos cidadãos, também para as ações de combate à Covid-19. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança e passando para a população a importância dos cuidados. Além disso, iniciamos a campanha Quarentena Solidária, onde arrecadamos, em todos os quartéis do estado, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza para doação”, explicou o comandante-geral do CBMBA, Coronel Francisco Telles.

Mais itens de proteção

Além dos cinco mil frascos (500 ml) de álcool em gel entregues pelos bombeiros, o Governo do Estado entregou no sul da Bahia, na última segunda-feira (27), outros três mil litros de álcool 70%, 8.200 máscaras de TNT e duas mil máscaras acrílicas de proteção facial do tipo Face Shield, para utilização em unidades de saúde, além de cinco mil máscaras de tecido para estudantes da rede estadual.

“Este apoio do Corpo de Bombeiros nas mais diversas ações de combate ao Coronavírus fortalece nossa luta, salva vidas, e ajuda a Bahia a controlar esta pandemia que já contaminou mais de três milhões de pessoas no mundo inteiro. Portanto, os estudantes da rede estadual de educação do sul da Bahia poderão, por exemplo, fazer uso do vale-alimentação estudantil com mais proteção”, ressaltou o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro.

Em escolas e filas

Graças a esta parceria, as máscaras também estão sendo direcionadas para os estudantes da rede estadual na capital e do interior e distribuídas nas filas, para a entrega do vale-alimentação. A ação já alcançou, por exemplo, além de Salvador, municípios como Feira de Santana, Simões Filho, Mata de São João e Dias d’ÁVila.

O Núcleo Territorial de Educação (NTE 05), com sede em Itabuna, também já recebeu as máscaras para a entrega aos estudantes na fila da rede Assaí, em Ilhéus. Junto com elas, o NTE também distribuirá álcool em gel para escolas em municípios da sua área de atuação. Os colégios estaduais indígenas Tupinambá de Olivença, Tupinambá Amotara e Tupinambá Acuípe de Baixo já receberam.

A Secretaria da Educação do Estado reforça a orientação para que vá ao supermercado (Assaí ou Cesta do Povo e suas lojas credenciadas) apenas uma pessoa: o estudante, o pai, a mãe ou o responsável, cujo CPF está cadastrado na escola, e que esta ida seja planejada para evitar aglomerações.