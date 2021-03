Bombeiros monitoram incêndios que atingem Chapada e Sul do estado

Equipes dos 5º e 11º Gurpamentos de Bombeiros Militar (GBMs/ Ilhéus e Itaberaba, respectivamente) intensificam o trabalho contra incêndios que atingem pontos de Mata Atlântica nos municípios de Una, extremo Sul do estado, Palmeiras e Lençóis, na região da Chapada Diamantina. Cinquenta militares atuam, desde a última semana, no controle das chamas.

Próximo à Ilha de Comandatuba, em Una, 16 bombeiros trabalham na contenção do fogo, que já atingiu cerca de 50 hectares de matagal de difícil acesso. O comandante do 5º GBM, tenente-coronel Ednei Silva Factum Anjos, explicou que o trabalho é reforçado com o apoio de drones cedidos pela prefeitura daquele município.

“É com esse equipamento que conseguimos

mensurar o tamanho da extensão tomada pelas chamas. Debelamos o fogo na parte que atingia os arredores do aeroporto da cidade e estamos unindo esforços pra conter o restante do fogo”, contou.

Já as equipes do 11º GBM, compostas por 34 bombeiros, monitoram três pontos de incêndio que atingiram o Parque Nacional da Chapada Diamantina, entre os municípios de Palmeiras e Lençóis. A tropa atua, desde o dia 24 de março, nas regiões do Morro do Camelo e do povoado de Estiva, localizadas em uma Área de Proteção Ambiental (APA).

“Podemos dizer que os focos já estão controlados e agora estamos trabalhando com o rescaldo e o acompanhamento do local para evitar que outros pontos voltem a queimar”, contou o subcomandante do 11º GBM, major Murilo Rocha.

Além dos caminhões Auto Bomba Tanque, mochilas costais, abafadores e enxadas, as equipes contam com o apoio de duas aeronaves do programa ‘Bahia sem Fogo’, coordenado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), brigadistas voluntários e de equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Arraial d’Ajuda

Além destes, equipes dos 4º, 5º, 6º e do 18º Grupamentos de Bombeiro Militar (GBMs/Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas) e oito policiais do Grupamento Aéreo (Graer) da PM conseguiram debelar o incêndio que atingia Reserva Florestal da Aldeia Velha, em Arraial d’Ajuda, no município de Porto Seguro.

Viaturas auto incêndio florestal (AIF), carros-pipas, um helicóptero e uma motobomba d’água Mini Striker, aparelho que leva água de lagos e rios para a região de incêndio foram necessários para debelar o fogo que atingiu 200 hectares de uma área total de 2.100.

Fotos: Divulgação SSP