Bope recebe R$ 1,3 milhão em novos equipamentos

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar recebeu, na manhã desta sexta-feira (28), em Salvador, R$ 1,3 milhão em novos equipamentos. A solenidade de entrega aconteceu no auditório do Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria da Segurança Pública.

Dez fuzis de precisão calibre 7,62, para os caveiras snipers (atiradores de elite), um traje antibomba, um equipamento de raio x (análise de artefatos explosivos), 17 espingardas calibre 12 semiautomáticas, 41 capacetes e cinco escudos foram entregues pelo secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, e pelo comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão.





Foto: Alberto Maraux



Os materiais foram adquiridos com recursos do Estado e do Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais (Feaspol), através de processos coordenados pela Diretoria Geral da SSP, com participações do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e do Departamento de Apoio Logístico (DAL).

“Investimento necessário para manter o desempenho de excelência da unidade de elite da PM baiana”, destacou o secretário Maurício Barbosa. Acrescentou que fuzis do mesmo modelo também serão entregues para a Polícia Civil, em outra solenidade.