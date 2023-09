Botik apresenta linha completa de vitamina C; pele luminosa e protegida

Atenta às necessidades do consumidor e às principais tendências do segmento de cuidados faciais, Botik, marca de dermocosméticos do Boticário, apresenta ampliação de portfólio com o lançamento da linha completa Botik Vitamina C.

São ativos potentes que uniformizam e realçam a luminosidade natural da pele. Os quatro novos itens unem ingredientes capazes de formar um escudo protetor contra os agressores diários e o estresse oxidativo, protegendo a barreira cutânea desde o primeiro uso.

Entre os destaques das novidades, o Sérum Vitamina C 10%, produto já existente no portfólio e sucesso da marca, conta agora com nova embalagem. Desenvolvido com vitamina C estabilizada e tecnologia patenteada, o sérum hidratante possui alta capacidade de penetração nas camadas da pele.

Além disso, se mantém estável mesmo após a abertura do frasco. Além disso, o uso contínuo do produto previne rugas, uniformiza o tom e a textura, deixando a pele com aspecto radiante.

Luminosidade

Para uma prática de skincare completa, o lançamento conta também com o Gel de Limpeza Facial Antioxidante. É ideal para purificar a pele de forma delicada, mantendo-a naturalmente iluminada e macia.

Tem, ainda, o Creme Hidratante Antioxidante, que proporciona uma hidratação intensiva de até 48 horas com efeito mate. Por fim, o Multiprotetor Gel Creme FPS50, que previne e protege contra o fotoenvelhecimento precoce, ativando imediatamente a luminosidade natural da pele.

Aos resultados

Segundo Camila Arruda, diretora de Marketing do Grupo Boticário, o principal diferencial de Botik está em suas fórmulas com os melhores ativos do mercado. Ah! Padrão ouro da dermatologia, para atender às necessidades dos consumidores, trazendo resultados comprovados e efetivos para os cuidados com a pele.

Além disso, a linha é desenvolvida com a Swiss Technology, tecnologia suíça patenteada, que reproduz a alga Coenochloris signiensis. Essa alga entrega um poderoso aumento de hidratação e regeneração da pele, com diminuição de profundidade das rugas.