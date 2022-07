Botik, marca de cuidados faciais do Boticário, lança linha de Retinol

Inovação da marca tem fórmula aliada ao poder do Retinol Puro ao Retinol Like para uma dupla ação na prevenção e na redução de sinais visíveis do envelhecimento na pele

Nos últimos anos, observamos a tendência em cuidados faciais despontar, especialmente relacionada a um desejo aspiracional de conquistar uma pele saudável, uniforme, com elasticidade, firmeza e aspecto natural. Pensando nisso, Botik, marca de cuidados faciais do Boticário, lança mais uma linha para complementar a rotina e ampliar o portfólio: Botik Retinol, que reúne três produtos com formulação contendo o ativo em sua forma mais pura.

Conhecido também como Vitamina A, o ativo é considerado padrão ouro skincare e não tem esta fama à toa: é o ativo com maior comprovação de eficácia para redução de rugas e produção de colágeno, sendo o terceiro mais conhecido e procurado no mercado, de acordo com a Mintel. “Falamos que ele é padrão ouro, porque de todos os ativos aplicados topicamente, somente ele age em receptores biológicos que atuam direto no núcleo das células, restaurando e normalizando o comportamento celular. Com isso, é um poderoso aliado para reduzir rugas, acelerar o ciclo de renovação do colágeno e da elastina, prevenindo e revertendo os sinais de envelhecimento da pele, além de melhorar sua firmeza e sustentação”, explica Gustavo Dieamant, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento no Grupo Boticário.

Para o lançamento, Botik apresenta como destaque da linha o Retinol Puro Gel Creme Redutor de Rugas, um concentrado facial que combina 0,1% de Retinol Puro com Retinol-Like para uma dupla ação redutora de rugas em peles iniciantes ao retinol. “Associar essas duas variações do ativo foi uma escolha nossa para potencializar o efeito do produto. A concentração de 0,1% de Retinol Puro é bastante efetiva e, principalmente, ideal para iniciantes, dado que retinol pode sensibilizar a pele. O retinol-like, por sua vez, não sensibiliza e potencializa o efeito do retinol puro”, explica o executivo. O Gel Creme melhora a firmeza da pele em 15 dias e reduz as linhas de expressões em até quatro semanas. A formulação conta ainda com tecnologia exclusiva que garante liberação prolongada na pele. O produto se diferencia também pela textura em gel creme de rápida absorção, ideal para garantir um aspecto mais sequinho da pele.

O lançamento inclui também o Sérum de Alta Potência Facial com 0,3% de Retinol Puro, em 15 mL e 30 mL que, graças à máxima concentração do ativo, atua de maneira multifatorial, potencializando o colágeno para reduzir os sinais do envelhecimento. O sérum restaura a elasticidade e aumenta a firmeza da pele em até duas semanas e, em quatro semanas, reduz as rugas profundas. O produto é ideal para peles mais maduras ou que já tiveram contato prévio com o ativo.

Por fim, o Creme Preenchedor da Ruga Nasolabial, outro destaque da nova linha, tem uso localizado que prevê dupla ação redutora da ruga que vai do nariz ao canto da boca. O produto alia o Retinol Puro, que atua potencializando o colágeno na região, com o Linefill™, que atua no preenchimento da pele, melhorando a firmeza da região a partir dos primeiros 10 dias de uso e reduzindo visivelmente a ruga nasolabial em até quatro semanas.

De olho nas tendências de skincare, a marca ainda traz o Kit Miniatura Retinol que reúne todos os itens da nova linha em versões menores para que o consumidor possa experimentar o Retinol ideal para a pele, seja na versão Gel Creme ou Sérum.

Prestes a completar dois anos, Botik chegou ao mercado em outubro de 2020 com a missão de trazer os melhores ativos para a pele da consumidora brasileira. Para o lançamento de Retinol, que chega após o grande sucesso de Ácido Hialurônico e Ácido Glicólico, a marca mais uma vez testou os produtos com as consumidoras para garantir a melhor entrega, levando em consideração aspectos sensoriais, eficácia, segurança, embalagem, funcionalidade e sustentabilidade.

*Fonte: Mintel – Ingredient Trends in Beauty and Personal Care: Incl Impact of COVID-19 – US – October 2020.