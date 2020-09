Brasil digital: entretenimento, comunicação e negócios são os protagonistas da revolução online  

A revolução digital chegou ao Brasil com grande impacto, mudando a forma como os brasileiros lidam com o comércio, o entretenimento e a comunicação.

Fonte: Unsplash

Negócios e comunicação: o impacto da digitalização

A pesquisa TIC Domicílios 2019 revelou dados muito interessantes sobre o alcance da internet entre os brasileiros e a forma como eles acessam o mundo online. As informações encontradas indicam que três em cada quatro habitantes usam ou usaram a internet nos três meses anteriores à entrevista e o que mais se destaca é que 99% deles usam o smartphone como ferramenta principal para se conectar a essa rede global.

Entre os recursos mais utilizados, destacam-se os aplicativos de mensagens e as redes sociais, porém, 39% dos entrevistados afirmaram usar a internet também para fazer compras em plataformas de e-commerce. Este último dado é um exemplo significativo da mudança de comportamento dos brasileiros, que vêm adotando novas plataformas em seu dia a dia. Segundo pesquisa do Sebrae, 90% das empresas que vendem exclusivamente online são de pequeno porte e a maioria tem apenas de um a quatro funcionários. No entanto, o número de novos negócios digitais tem crescido continuamente desde 2013, e esta tendência deverá continuar a subir nos próximos anos.

Entretenimento digital no Brasil

Além dos negócios e da comunicação, a indústria do entretenimento digital é uma das que mais aparece no dia a dia dos brasileiros e, da mesma forma, tornou-se uma das que mais oferecem opções para os usuários de internet do país. Um exemplo disso são as plataformas de streaming para séries e filmes, como Netflix ou Amazon Prime Video, que fornecem uma grande variedade de opções que competem diretamente com as redes de televisão tradicionais. Por sua vez, a indústria de iGaming também apresenta grande crescimento no número de provedores de serviços de entretenimento, mesmo com a oferta de plataformas otimizadas para celulares. Devido a esta grande oferta, sites como Casinos.pt analisam os operadores de cassino online no Brasil verificando aspectos como segurança e reputação. Dessa forma, ajudam o usuário a identificar quais são as melhores opções e quais são os sites mais confiáveis. Por fim, o ramo do streaming de música também tem visto um aumento considerável no número de alternativas oferecidas ao público brasileiro, mas encontrou seu principal representante no Spotify, que tem mais de 286 milhões de usuários em todo o mundo, com os assinantes brasileiros sendo parte fundamental do mercado latino-americano para a empresa sueca.

5G: o futuro da comunicação está mais perto do que parece

A nova tecnologia de comunicação móvel denominada 5G promete ser até dez vezes mais rápida do que a atual rede 4G e oferecer uma estabilidade na transferência de dados muito superior à que está disponível hoje. Dessa forma, as operadoras Claro, Vivo e TIM já estão trabalhando no desenvolvimento da infraestrutura necessária para atingir o maior número de cidades e lançaram testes operacionais em diferentes capitais do país, apostando em oferecer este serviço aos seus usuários a partir de 2021. Porém, além da comunicação entre as pessoas, essa tecnologia chama a atenção por se tratar de um meio pelo qual as máquinas se comunicam de forma rápida, estável e segura, resultado que hoje é conhecido como internet das coisas.

Fonte: Pixabay

A digitalização tornou-se uma das principais ferramentas para o desenvolvimento de negócios em todo o mundo, pois facilita os processos internos e o alcance das empresas a mais pessoas. O Brasil é um dos países com maior número de smartphones por pessoa no mundo e cada um desses dispositivos se torna uma oportunidade para novas empresas levarem seus produtos para novos clientes.