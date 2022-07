Brasileirão Série B: Bahia empata com CRB e continua no 3º lugar

Em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Bahia enfrentou o CRB na noite de terça-feira (19), no estádio Itaipava Arena Fonte Nova, na capital baiana. Entre vaias e aplausos dos torcedores, o Bahia garantiu o 3º lugar da classificação geral da competição empatando com o CRB. O Bahia teve um bom 1º tempo, mas faltou aquele gás na volta e não conseguiu ter a posse de bola no 2º tempo.

O resultado foi um 1º tempo com domínio de bola para o Bahia, que encontrou suas melhores oportunidades ao pressionar a saída de bola do time alagoano, CRB (Clube de Regatas do Brasil). O adversário, que deixou pecar no ataque, abriu boas chances para o Bahia fazer gol.

Como foi o caso do atacante Raí, que perdeu uma boa oportunidade logo no início da partida, gerando uma sensação de que o placar poderia ter sido com uma vantagem mais ampla. Toda essa pressão resultou no gol do Bahia, aos 40 minutos, o meia argentino, Lucas Mugni, fez o gol com categoria na cobrança do pênalti. O gol abriu o placar para o Bahia, arrancando aplausos do público presente no estádio baiano pela boa atuação da equipe no 1º tempo da partida.

Outro fator que pesa na balança do Bahia, é pelo motivo do técnico Enderson Moreira não trazer quase nenhuma mudança na escalação do time, que contou com o retorno dos jogadores Matheus Bahia e Luiz Otávio. Indo contra ao que todos esperavam, o técnico Enderson utilizou de forma inédita o sistema de 3 zagueiros, no entanto, a equipe que parecia soar ter pouco poder ofensivo, dentro de campo surpreendentemente funcionou bem no 1º tempo.

CRB retorna melhor no 2º tempo e alcança empate

O 2º tempo não foi favorável para o tricolor, já que a equipe baiana não conseguiu segurar o placar além do 1º tempo. O Bahia teve problema para segurar a bola, principalmente nas laterais durante o 2º tempo, ao sofrer um gol de cabeça de fora da área feito pelo jogador alagoano Claudinei, que recebeu a bola do Danilo Fernandes.

O jogador Claudinei foi o grande responsável por trazer o empate para a partida, que veio acompanhada de vaias dos torcedores tricolores presentes. Tal descontentamento do público baiano com o resultado decepcionante tem motivo: esta é a 5ª partida do Brasileirão Série B sem vitória seguida do Bahia jogando em casa, sendo 3 derrotas e 2 empates.

O sentimento de frustração dos torcedores baianos pelo empate dos donos da casa foi ainda mais acentuado pelo motivo de que a equipe deixou de aproveitar boas oportunidades de gol, especialmente no 1º tempo. Justo após a dose de esperança adquirida antes do intervalo, a chance de vitória parecia real, no entanto o CRB demonstrou um futebol mais ofensivo, com diversos lances perigosos, até que a bola entrou cabeceada do alagoano.

Mesmo com o empate, o Bahia conseguiu segurar a 3ª e confortável posição no topo da tabela somente com o Grêmio por perto. Já a equipe alagoana comandada pelo técnico Daniel Paulista ocupa o 9º lugar da classificação geral, com o total de 25 pontos na tabela. O CRB completou sua 8ª partida na competição, mas se distanciou do G4 em muito jogos marcados por empates

Próximas Partidas do Bahia e CRB no Campeonato Brasileiro Série B 2022

O Bahia agora se prepara para a 20ª rodada da competição, onde ele deve enfrentar o líder Cruzeiro, que recebe em casa o tricolor, em partida programada para acontecer no próximo sábado (24), no estádio Mineirão, às 16 horas (Horário de Brasília). O Bahia, por sua vez, tem o objetivo de diminuir a vantagem de 5 pontos do atual líder Cruzeiro.

Já o CRB receberá o Novorizontino, no mesmo dia, para partida que acontece no estádio Rei Pelé às 20:30 horas (horário de Brasília), a vitória do CRB pode afastar de vez o Novorizontino de perto de pegar sua posição na tabela, já que junto ao Criciúma, são as equipe emboladas no meio da tabela de série B.