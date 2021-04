Brasilgás firma parcerias e expande seus canais de venda

Atenta continuamente à evolução de seu público e focada em ampliar seus canais de compra, a fim de facilitar o dia-a-dia de seus consumidores, a Brasilgás (como é conhecida a Ultragaz na região metropolitana de Salvador-BA), está expandindo sua rede de parceiros e canais de venda direta, levando seus produtos e serviços onde e quando seu consumidor deseja, de maneira ágil, simples e digital.

Para isso, a Brasilgás firmou acordo com grandes marcas do mercado. São elas: RecargaPay; IFood e AME. O cliente interessado nos serviços da Companhia também pode solicitar ou adquirir um produto por meio dos canais diretos da Ultragaz, como o App Ultragaz – disponível para Android e IOS; WhatsApp; Chatbot; Messenger Facebook e Diskgás. Para ter acesso aos canais de compra, acesse https://canais.ultragaz.com.br/.

A ampliação dos canais de venda contribui ainda para ajudar na economia local, já que com mais opções disponíveis ao consumidor, as revendas parceiras poderão conquistar novos clientes e aumentar suas vendas na região.

Sobre a Ultragaz – Há 83 anos a Ultragaz é conhecida por ter em seu DNA a inovação. Foi a empresa que trouxe para o país o GLP engarrafado, o famoso gás de cozinha em botijão, revolucionando os hábitos dos brasileiros. Também foi a primeira a vender o produto em sistema a granel, oferecendo soluções criativas para vários segmentos empresariais e industriais. Graças à sua trajetória de sucesso, hoje atende 11 milhões de domicílios e 56 mil clientes empresariais, em mais de 22 estados. Para se comunicar e vender para esses milhões de consumidores, a Ultragaz possui diversos canais, como aplicativo, WhatsApp, central de atendimento e redes sociais. Faz parte do Grupo Ultra, um dos maiores conglomerados empresariais brasileiros com atuação na distribuição de combustíveis (Ipiranga), na indústria de especialidades químicas (Oxiteno), no segmento de armazenagem para granéis líquidos (Ultracargo) e no setor de varejo farmacêutico (Extrafarma).