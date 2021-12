Buerarema: acompanhe programação na Casa de Cultura Jonas & Pilar

O mês de dezembro na Casa de Cultura Jonas & Pilar vem recheado de atividades culturais. Dentre as ações desenvolvidas estão oficinas de dança e capoeira, contação de histórias, cinema, espetáculos teatrais e muito mais.

O Instituto Macuco Jequitibá tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia. À Prefeitura de Buerarema cabe o suporte institucional. Acompanhe.

Sala de Leitura:

Aberta de segunda a sexta das 08 às 12 horas

Empréstimo de livros, revistas e filmes. Disponível para realizar pesquisas e fazer leituras prazerosas.

Cineclube:

Sábado 04/12 (19 horas)

Contação de Histórias

Sexta- feira 10/12 (09 horas)

Contação e distribuição de livros do programa “Leia para uma Criança 2021” do Itaú Social, na Casa da Criança

Espetáculo “Raízes”

Dias 11 e 12/12 (19 horas)

Entrada: R$ 5,00 mais 1kg de alimento não perecível.

Espetáculo de Teatro

18 e 19/12 (19 horas)

Oficinas Permanentes

Oficina de Zumba com Ceilma Leão

Segundas e Quartas das 17 às 18 horas

Oficina de Dança de Salão com Aldenor Garcia

Terças das 17 às 19 horas

Oficina de Capoeira com mestre Pé-de-Chumbo.

Quintas 17 às 19 horas e Sábados das 14 às 16 horas

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo e-mail: [email protected] ou presencialmente na Casa de Cultura Jonas e Pilar, em Buerarema. Os interessados que se inscreverem por e-mail devem enviar: nome completo, RG, CPF e telefone para contato. No assunto do e-mail, especificar em qual Oficina deseja se inscrever.

É obrigatório uso de máscara durante a sua estada na Casa de Cultura.