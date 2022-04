Buerarema: Casa de Cultura encerra oficinas com flautas e berimbaus

Professores das oficinas de Flauta e Berimbau organizam mostra com muita música e misturas inusitadas. Ocorrendo desde fevereiro, as oficinas de Iniciação Musical: Flauta Doce e Confecção de Berimbau acontecem na Casa de Cultura Jonas & Pilar, em Buerarema, atendendo, gratuitamente, um público diverso.

A oficina de Berimbau, por exemplo, é a primeira que leva os estudantes a colherem a beriba, a cabaça e a replantá-las na natureza. Tamanha importância no processo ecológico e de reposição da matéria prima utilizada, este processo está sendo registrado em vídeo documentário protagonizado pelos alunos da oficina e fará, posteriormente, parte do acervo da Casa de Cultura.

Após confeccionarem seus berimbaus, os estudantes ainda aprendem os principais toques da capoeira: São Bento Grande, São Bento Pequeno, Iúna, assim como as canções e corridos da capoeira regional.

Mergulho nos sons

No mesmo espaço, mas em outros dias, encontram-se as turmas de Iniciação Musical por meio da Flauta Doce. Nelas os estudantes aprendem sobre sons, timbres, notas, tempo, ritmo, partitura. Com crianças, jovens, adultos, inclusive acima de 60 anos, a música prova que é uma paixão e que para começar não tem idade.

“Tô na aula de música sim e estou amando, não sei se chego lá, mais tô lá”, afirma Gal Macuco, artista conhecida na cidade e na região.

Na semana de encerramento das duas atividades, os professores Ramalho Brito e o mestre de capoeira Misso Pé de Chumbo, se unem para dirigir uma apresentação inédita na região. Além da apresentação do Coral de Flautas e dos Berimbaus, um set em que o sopro e a ginga se encontram. No seu repertório, músicas brasileiras, corridos da capoeira regional e um corrido de autoria dos próprios alunos.

Esta apresentação ocorrerá na Praça Domingos Cabral, em frente à Casa de Cultura Jonas & Pilar, no sábado, dia 9 de abril, às 18 horas.

A realização é do Instituto Macuco Jequitibá com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Buerarema. A atividade faz parte do projeto de Ações Continuadas da Casa de Cultura Jonas e Pilar, com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.