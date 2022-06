Buerarema: Casa de Cultura tem dança, leitura e teatro em junho

A Casa de Cultura Jonas&Pilar divulga sua programação de junho e de cara, já começa os festejos juninos com fé e bênçãos, no trezenário de Santo Antônio. Veja, em detalhes, a programação.

Até o dia 13, sempre às 18 horas, acontecem as celebrações em louvor ao chamado santo casamenteiro. Toda uma estrutura no entorno da igreja, para diversão daqueles que comparecerem à festa.

Terminam nesta quarta-feira (8) para Oficina de Dança de Salão, com Aldenor Garcia. Os interessados podem acessar o link (https://forms.gle/kFF74RQ1Kx8W41Lm8). As vagas são limitadas, hein?

Mas não para por aí, porque o mês inteiro terá inscrições para a oficina de teatro. Todos sabem que a antiga Macuco sempre foi um celeiro, que descobriu grandes atoes para o Brasil! Entre eles, o saudoso Ramon Vane, que brilhou em vários palcos e, inclusive, nas telas do cinema.

As aulas da Oficina de Iniciação ao Teatro começarão em julho e os futuros alunos podem inscrever-se pelo endereço(https://forms.gle/PgwMjwkkcKnZVee78). A exemplo da capacitação acima, há limite no número de vagas.

Arrasta-pé e literatura

Já no sábado (11), para mergulhar a turma no clima de São João, tem a Quadrilha Rastapé de Macuco, com apresentações a partir de 9 horas, pelas ruas da cidade.

Para quem prefere o compasso das letras, está à disposição de segunda a sexta-feira a Sala de Leitura Antônio Lopes. Além de ler, é possível o empréstimo de livros, das 8 às 12 horas. Que tal?

Para dançar muuuuito

Como estamos falando de arte, também tem espaço para a criançada, com aulas de capoeira, sempre às terças e quintas, das 14 às 15h30min.

Engana-se quem pensa que é tarde para aprender a dançar em plena época de São João. Às terças e sextas, rola Dança de Salão em ritmo de forró! É sempre a partir das 18 horas. Anota aí, ok?

Também tem espaço para as aulas particulares de ballé com crianças. A professora Ritielle Lustosa avisa que é quarta-feira, das 9 às 10h30min; das 14 às 15h30min e das 17 às 18 horas.

As atividades fazem parte do projeto de Ações Continuadas da Casa de Cultura Jonas e Pilar, com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia. A realização é do Instituto Macuco Jequitibá e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Buerarema.

Mais informações nas redes sociais Instagram @casadeculturajonasepilar, Facebook e no site http://www.institutomacucojequitiba.org.br/.