Buerarema: Casa de Cultura transmite nova leitura dramática

O ciclo de leituras dramáticas da Casa de Cultura Jonas&Pilar, diante da pandemia, vai às plataformas digitais Zoom Meeting e Youtube para apresentar o texto A Secreta Obscenidade de Cada Dia, do chileno Marco Antonio de la Parra. Dirigida por Gideon Rosa e com um elenco formado por Diego Gonzaga e Daniel Stivison, a encenação será no próximo dia 21 de agosto, às 19 horas.

É uma parábola sobre ética que, com ironia, abre um olhar inesperado na ordem das ideias. Mais de 20 anos após sua estreia, a peça chega às redes sociais através de uma leitura dramática promovida pela Casa de Cultura Jonas&Pilar (Buerarema).

A Secreta Obscenidade trabalha com certo cinismo verbal que promove revelações surpreendentes. No final, monta um discurso em que a morte das ideias historicamente revolucionárias expõe também a degradação daquelas contemporâneas em voga.

Para participar da sala, os interessados devem enviar um e-mail para: [email protected] informando: nome completo, telefone, tendo como assunto: Leitura Dramática. O link será disponibilizado posteriormente.