Buerarema: Casa de Cultura turbina “vakinha” com venda de ingressos

“Existe uma campanha de financiamento coletivo girando na internet há alguns meses e, com parte das obras concluídas, com a pandemia mais controlada, já podemos utilizar alguns espaços da Casa”. A afirmação é dos responsáveis pela Casa de Cultura Jonas&Pilar, que experimenta o formato híbrido como uma forma de captação de recursos.

O teatro da Casa foi ampliado de 80 para 150 lugares e, com a possibilidade da transmissão ao vivo, assim como das vendas de ingressos pela Internet, é possível que o dobro do público possa desfrutar dos espetáculos que acontecem no local. “Assim, todos apoiam o projeto de melhorias nesse espaço que tanto serve a comunidade local e regional”, afirma Lucas Rosário, integrante da equipe de Comunicação da Casa.

Como primeira parceria, a Casa traz o show autoral de Ligia Callaz. Filha de Buerarema, ela apresenta as canções compostas de 2020 pra cá e faz releituras de algumas das músicas que a acompanharam neste período em projeto musical intitulado “Amores Pandêmicos”.

“Em março de 2020, trancada em casa em decorrência das medidas protetivas, voltei a estudar música e a compor. Essas composições me trouxeram vários presentes: novos amigos, novas parcerias musicais e artísticas e também antigas canções, ainda inéditas, de amigas próximas a mim. Assim fui costurando o repertório de ‘Amores Pandêmicos’, que já foi apresentado em Lives caseiras e em espaços dedicados à difusão de Arte e Cultura em Serra Grande”, relata a artista.

Novidade em vista

Lígia Callaz completa que agora, em Buerarema, há nova oportunidade de amadurecer ainda mais este projeto. A cantora, inclusive, já publicou vídeos de suas novas canções em suas redes sociais e revela que lançará um single em breve.

A noite se completa com a discotecagem de Cabocla. Integrante do grupo Mulheres em Domínio Público, Cris Passos, a Cabocla, faz sua estreia como DJ, trazendo um repertório riquíssimo de música brasileira, carregada de ancestralidade e beats bem modernos.

Amores Pandêmicos acontecerá no dia 26 de maio, quinta-feira, às 19 horas, no teatro da Casa de Cultura Jonas&Pilar, com Transmissão Ao Vivo via Internet, por meio do aplicativo Zoom/Sympla.

Os ingressos, tanto o online quanto o presencial, estão sendo vendidos pela plataforma Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/produtor/ligiacallaz. Pode ser comprado também na Casa de Cultura ou pode-se falar diretamente com a produção da Casa, que disponibilizou o telefone/WhatsApp (73) 98826-1711), para auxiliar na aquisição do ingresso.

Como reitera o convidativo slogan, “Casa de Cultura Jonas&Pilar, arte e cultura o ano inteiro”.

Serviço

Show musical “Amores Pandêmicos”, com Ligia Callaz

Dia: 26 de maio de 2022

Horário: 19 horas

Onde: Casa de Cultura Jonas&Pilar, com transmissão ao vivo pela internet

Ingressos: R$ 20,00 Meia: R$ 10,00

Onde Comprar: https://www.sympla.com.br/produtor/ligiacallaz, wa.me/5573988261711 ou diretamente na Casa de Cultura