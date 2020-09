Buerarema festeja aniversário com shows em prol de artistas

Como uma das formas de celebrar o 61º aniversário de Buerarema, vem aí “Sua Casa, nosso Palco”. É um conjunto de lives com participação dos artistas locais, que acontece de 16 a 20 de setembro, com o objetivo de arrecadar fundos para a compra de cestas básicas e produtos de limpeza, a serem doadas a artistas e técnicos.

O projeto está sendo realizado pelo Instituto Macuco Jequitibá, em parceria com os músicos da cidade. Ele prevê também a contração de artistas e técnicos locais, realizando contratação fora, apenas de produtos ou serviços que não existam no município. A transmissão será pelo YouTube da Casa de Cultura Jonas e Pilar, de quarta a sábado, às 19 horas e no domingo, às 16 horas.

Programação

Quarta (16), às 19h – Claudia Ferreira e Pagode Ky Legal

Quinta (17), às 19h – Ligia Callaz e Marcelo Ganem

Sexta (18), às 19h – Zenrique, Moses e Rock do Leal

Sábado (19), às 19h – Renatinho dos Teclados e Day Araújo

Domingo (20) às 16h -Forró Sessions e Farofa de Cuscuz

Surgimento do projeto

Em meio à pandemia, os músicos, artistas, técnicos e produtores culturais foram os primeiros a parar e serão os últimos a voltar a trabalhar. Por isso, preocupados com esta situação, surgiu a ideia de um grupo para realização das lives musicais.

Tais transmissões vituais seguirão os protocolos de proteção para a Covid-19, trabalhando com número reduzido de pessoas no local; as arrecadações estarão espalhadas pela cidade de Buerarema e as pessoas que vivem fora poderão fazer doações em dinheiro, em conta específica para o projeto, disponibilizada pelo Instituto Macuco Jequitibá.

A entidade cultural integrou o projeto na sua programação e no Edital de Ações Continuadas com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura da Bahia e apoio institucional da Prefeitura de Buerarema.