Buerarema monta Central de Monitoramento e combate à Covid-19

Está funcionando, 24 horas por dia, em Buerarema uma Central de Monitoramento e Combate à Covid-19. O objetivo é abastecer a população de informações, em tempo real, das ações operacionais realizadas pelos principais agentes fiscalizadores e de monitoramento de campo instituídos na cidade: barreiras sanitárias, guarda civil municipal e polícia militar, fiscais do comércio, vigilância sanitária e denunciantes da sociedade.

A sede da Central, no prédio da Biblioteca Municipal, conta com uma equipe voltada ao suporte à secretaria de saúde e vigilância epidemiológica e sanitária do município. Trata-se de uma rede de apoio ao combate ao novo coronavírus.

Do monitoramento à denúncia

O espaço preparado especificamente para esse fim é equipado com computadores, impressora, telefones/WhatsApp (para contato direto com a população e possíveis denunciantes) e rádios para comunicação entre os agentes operadores da fiscalização e monitoramento das ações de combate à doença. Além disso, dispor de local para guarda de todo o material destinado às equipes das barreiras sanitárias, vigilância sanitária volante e fiscais que atuam no comércio.

Toda situação que favoreça a disseminação do vírus na cidade e, consequentemente, leve risco à comunidade, como aglomerações de pessoas, estabelecimentos que descumprirem determinações do decreto municipal, pessoas monitoradas que não estejam cumprindo o isolamento social, entre outras, podem e devem ser denunciadas à Central através dos seguintes contatos: (73) 98843-4193 ou 98809-0313.