Buerarema: Plataforma reúne “Histórias da Vila Macuco”

O Instituto Macuco Jequitibá realizará em Buerarema a inauguração do projeto “Histórias da Vila Macuco”. É uma plataforma virtual com arquivos textuais, audiovisuais e iconográficos que compõem a história daquele município. Em 2020, foi contemplado no Edital nº 01/2020, através da lei de incentivo cultural Aldir Blanc.

O lançamento acontecerá na Câmara de Vereadores de Buerarema, na próxima sexta-feira (9), a partir das 17 horas, sendo transmitido simultaneamente no YouTube pelo canal da Casa de Cultura Jonas e Pilar.

O objetivo do projeto é resgatar e preservar a memória de Buerarema por meio da catalogação de registros, como: fotografias, vídeos, depoimentos, entre outros. Os temas abordados tratam das principais manifestações culturais e históricas que fazem parte daquele território, além de trazer aspectos sociais e políticos característicos da cidade de tantas lendas e tradições.

Os registros vão ser disponibilizados de forma gratuita por meio de um site próprio do projeto para todo o público e posteriormente distribuído em formato digital para toda a rede escolar do município, contextualizando os momentos e contando a trajetória da antiga Vila Macuco.

O início

O projeto “Histórias de Vila Macuco” ao longo de três anos (2018-2020) convida moradores da cidade para a realização de rodas de conversa sobre momentos que marcaram a história de Buerarema.

Os encontros aconteciam sempre na Casa de Cultura Jonas & Pilar e contaram com nomes como: Gideon Rosa, Rita Maria Souza, Anderson Andhy, Gal Macuco, Paulo Beline, Marcelo Ganem, Antônio Lopes, Jidebaldo Souza e muitos outros.

Em 2020, o projeto teve seguimento por meio de lives no Instagram por conta da pandemia da Covid 19, trazendo novos convidados que somaram memórias do município.

Os relatos de uma cidade vista pelos olhos de quem vivenciou as suas histórias com respeito e admiração. Assim, após estes três anos consecutivos de projeto, vão ser disponibilizados para toda a comunidade bueraremense e para as pessoas que se identificam com este lugar: os vídeos, relatos, fotografias, nesta plataforma virtual para que se reconheçam e construam junto com a equipe mais um capítulo da história de Buerarema.

Ficha Técnica

Curadores: Gideon Rosa, Anderson Guimarães, Rita Maria Souza, Rafael Guirra

Direção do Projeto: Laura Ganem

Coordenação Geral: Cristiane Santana

Produção: Tânia Nascimento

Assessoria de Comunicação: Jenyffer Santana

Web Designer/Design Gráfico: Maria Clara Fernandes

Gravação de Vídeo: Gilvan Martins

Edição de Vídeo: Victor Aziz

Assistentes de Produção: Lucas Rosário e Renata Figueiredo

Financeiro: Cleide Jardim