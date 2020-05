Buerarema prorroga suspensão de aulas e cultos religiosos

Foi prorrogada por mais 15 dias, a partir desta segunda-feira(04), a suspensão das atividades letivas de todas as unidades escolares das redes municipal e privada de ensino em Buerarema. É o que prevê o decreto 406/2020, assinado pelo prefeito Vinícius Ibrann, publicado no último dia 30 de abril.

A prorrogação se estende às atividades desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social voltadas ao atendimento ao público, especificamente quanto ao Centro de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, oficinas do CRAS e do CREAS, expediente externo na sede da prefeitura e demais secretarias, que também ficam suspensas por mais 15 dias, com exceção dos setores essenciais.

Quanto aos cultos religiosos, fica suspensa a realização de qualquer segmento, pelo prazo de 30 dias, a contar da data em que o decreto tornou-se público.

Todas as providências são tomadas no sentido de contenção da propagação do vírus ou impedir que este ocupe patamares que produzam o caos na rede municipal de saúde. Afinal, a aglomeração de pessoas contribui para a rápida disseminação da doença.