Buerarema recebe espetáculo “O que cala sua voz”

O final de semana em Buerarema conta com o espetáculo “O que cala sua voz”, desta sexta(19) até domingo (21). Em cena, três performances artísticas que abordam temas contemporâneos como: homofobia, feminicídio e existencialismo.

Será sempre às 19h, na Casa de Cultura Jonas&Pilar. Os ingressos podem ser adquiridos lá ou diretamente com a companhia pelo pix (73) 98810-2561 (Hans Muller Barreto Souza), com valores de R$ 20, meia de R$ 10.

Sinopse

A performance SOCIOETASTOMIA, encenada por Claudio Oliveira, mostra o quanto somos mutilados pela sociedade que fazemos parte, desde crianças somos “tomizados” para sermos moldados aos padrões sociais. Sociedade esta que traz uma grande carga eurocêntrica patriarcal transvertida de bons costumes e um tradicionalismo de fachada.

A performance MULHER, encenada por Camilla Nobre, retrata a forma objetificada, sexualizada, silenciada e descartada como a mulher muitas vezes ainda é vista na sociedade. O olhar parte das sensações da artista Camilla Nobre Santana e dados de violência contra a mulher.

E, finalmente, DIÁRIO DE UM SER HUMANO MODERNO, encenada por Hans Muller. Quais os caminhos do mundo? Um ser humano buscando autoconhecimento e descobrir qual sua missão no mundo. Ele vive experimentando vários caminhos no labirinto existencial. O seu guia em especial é a força do coração e sua intuição. Ama as gotas de chuva, os pios dos passarinhos, o florescer da manhã, as borboletas em suas levezas, o cheiro da mata preservada, as águas.