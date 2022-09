Buerarema recebe III Encontro dos Homens do Terço no próximo domingo

Os dogmas da Virgem Maria Santíssima e a liturgia católica, celebração do mistério de Jesus Cristo, são os dois principais temas a serem abordados no III Encontro Diocesano dos Homens do Terço, que acontecerá no próximo domingo, dia 25, na Escola Municipal José Nery Constant, em Buerarema. O evento deverá reunir mais de dois mil integrantes do movimento do “Terço dos Homens” que atuam em 28 paróquias da área de abrangência da Diocese de Itabuna.

“O encontro, cujo tema é “O Amor a Eucaristia é a nossa Maior Riqueza”, será mais um momento de fé e devoção. Esse evento tem um significado maior porque setembro é celebrado pela Igreja Católica como o mês da Bíblia Sagrada. Ao realizá-lo, o Terço dos Homens traz promove uma reflexão sobre a palavra de Deus, para que possamos seguir firmes na fé e na esperança”, disse o coordenador diocesano do movimento, Magno Garcia dos Santos.

O III Encontro está previsto para começar às sete e meia da manhã, com a acolhida dos grupos e das caravanas, no trevo de Buerarema. “Estamos esperando também delegações de membros do movimento da Diocese de Ilhéus, para seguirmos em caminhada para a Escola José Nery”, lembrou Magno Garcia. “Às oito horas, será servido o café da manhã e logo em seguida teremos a Adoração ao Santíssimo Sacramento”, acrescentou.

Duas palestras estão previstas para serem proferidas. A primeira, às dez horas, sob o tema “Maria Mãe Eucaristia, Ensina-nos a Servir e Evangelizar”, terá como pregador o psicólogo Rafael de Souza Mauricio, ministro da Eucaristia e membro do movimento Apostolado da Oração. Logo após, haverá animação e um intervalo.

A segunda palestra, às onze horas, terá como pregador o padre Almir Divieso Roman. Pároco da Igreja de São João Batista, distrito de São João do Paraíso, em Mascote, padre Almir vai falar sobre “Os dogmas de Nossa Senhora”.

Ao meio-dia, será servido o almoço e às 13h15m, Reza do Terço. Logo em seguida, os testemunhos. Às 14h30h, sorteios, avisos e apresentações. Às 16 horas, missa celebrada pelo bispo de Itabuna Dom Carlos Alberto, e concelebrada pelo padre Elessandro Feitosa, da Paróquia Nossa Senhora Santana de Buerarema.

O III Encontro Diocesano dos Homens do Terço é promovido pela Diocese de Itabuna por meio da Coordenação Diocesana do movimento. O encerramento do evento está previsto para às 17h30m, com uma grande caminhada dos grupos participantes.

O “Terço dos Homens” é um movimento de leigos da Igreja Católica que reúne homens de todas as idades e classes sociais. Por meio da devoção à Virgem Maria, incentiva a oração e o aprofundamento da espiritualidade. Além da realização de trabalhos sociais, seus membros recitação semanalmente o Rosário de Nossa Senhora nas paróquias e em residências.

Na Diocese de Itabuna, o “Terço dos Homens” tem como dirigentes Magno Garcia dos Santos, coordenador diocesano; Carlos Marcelino Costa, vice-coordenador; Rivanildo da Silva Lino, secretário, e Paulo Roberto Nascimento Costa, tesoureiro.