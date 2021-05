Buerarema vacina pessoas acima de 55 anos contra Covid

A Secretaria de Saúde de Buerarema deu início ontem (24) à vacinação contra a Covid-19 para pessoas, mesmo sem doenças preexistentes, acima de 55 anos de idade. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município.

Segundo responsáveis pelo setor, desde a chegada do imunizante, uma grande mobilização tem sido feita por parte da prefeitura, para atender à população com a maior eficiência possível.

Grupos contemplados

Seguindo todas as determinações do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado – Sesab, Buerarema já vacinou mais de 26% da população. Cerca de cinco mil pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina.

Os grupos contemplados até o momento foram idosos acima de 60 anos, pacientes com comorbidades, diabéticos, hipertensos, garis, profissionais da educação (acima de 40 anos), profissionais da segurança pública (acima de 45 anos) e profissionais da saúde. (Fonte: Ascom Buerarema)