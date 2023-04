“Bujão”, explosão de alegria, encontra a morte em segunda-feira cruel

O bairro de Fátima, em Itabuna, sempre foi palco das brincadeiras, piadas, diversão e batalha trazidas por Adelino Batista de Oliveira, de 54 anos. Poucos sabiam que este era o nome do comerciante “Bujão”, assassinado nesta segunda-feira (24), dentro de casa, no Califórnia.

Ele sempre morou no Fátima, onde mantinha um pet shop. Mas mudou-se para o Califórnia há cerca de dois anos, onde expandiu os negócios. Num ponto junto com a casa que alugou, na Rua Santa Rita, decidiu abrir também uma distribuidora de bebidas.

Foi esse o local onde o assassino torturou e matou a vítima. O corpo dele foi encontrado por um irmão, na tarde desta segunda-feira (24). Estava amarrado e com a cabeça, ferida, envolvida num saco plástico. O principal suspeito do crime é um homem com quem “Bujão” vinha se relacionando.

Na semana passada, inclusive, ele prestou queixa por ter sofrido agressão. Entretanto, teria pago a fiança para o acusado ser solto. Familiares e amigos o alertavam para os riscos da relação. “Mas coração é terra desconhecida; ele nunca imaginou que poderia perder a vida. A família quer justiça”, afirmou o irmão.

O criminoso levou a moto e outros pertences de “Bujão”, cujo corpo passa por necropsia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna.