Buriti anuncia vagas de emprego para loja no Shopping Jequitibá

Com inauguração prevista para o mês de março de 2021, no Shopping Jequitibá, a nova loja do grupo Buriti Materiais para Construção está contratando profissionais para os cargos de Vendedor, Conferente, Assistente Comercial, Serviços Gerais e Operador de Caixa. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] até o dia 12 de dezembro.

De acordo com a Diretora de Gente e Gestão, Maria Luíza Leão, o novo empreendimento faz parte do plano de expansão das Lojas Buriti e tem o compromisso de promover a geração de emprego e renda para a comunidade local onde está instalada.

As Lojas Buriti atuam há mais de 23 anos como empresa especializada em materiais para construção e acabamento, com sede em Itabuna e filial em Ilhéus e Itacaré. O grupo tem ainda a maior estrutura logística da região Sul do Estado, com um centro de distribuição de 6.200 m² e uma frota própria com nove caminhões, que realizam as entregas de mercadorias na região.

A nova loja no Shopping Jequitibá terá um conceito moderno e marca a história da empresa ao disponibilizar seus produtos de materiais para construção no Shopping Center que é referência no Estado da Bahia. Toda a operação da loja será pensada na experiência de compra, focando na exposição, conforto, praticidade e agilidade da entrega em até 24 horas, além de criar uma experiência onde digital e físico se completam. Essa será a primeira loja do segmento de construção em um Shopping Center no Nordeste.