Busca ativa para vacinação de crianças e adolescentes em Itabuna

A Secretaria Municipal de Saúde/Coordenação de Imunização iniciou uma busca ativa nos condomínios de Itabuna visando melhorar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes contra a poliomielite e também a multivacinação. A coordenadora do setor, Camila Brito, informa que até o momento tem sido registrada uma baixa procura pela vacinação. Em razão disso, a equipe irá a campo visitando, além dos condomínios, os bairros mais longínquos.

“Vamos intensificar essas visitas em todas as áreas de condomínios, como por exemplo, Aurora, Vida Nova e São José”, destaca ela. O público-alvo da vacina contra a pólio são crianças com idade entre 1 e 5 anos. Já a de multivacinação, são crianças e adolescentes com até 15.

Vale lembrar que a imunização ocorre em todas as unidades de saúde da cidade. Pais e responsáveis devem comparecer à unidade mais próxima de sua residência, munidos de caderneta de vacina e cartão do SUS.