Cabeleireira morre com vários tiros em Itabuna

A cabeleireira Luana Brito foi assassinada a tiros na noite de ontem, 29, em Itabuna, onde ela morava. Seu ex-marido identificado como Lucas Cruz, vigilante, é o principal suspeito do crime. Ele, segundo amigos da vítima, não aceitava o fim do relacionamento.

Luana foi surpreendida pelo criminoso, no bairro São Roque, no memento em que o procurou para pegar duas filhas que teve com ele. A cabeleireira levou vários tiros e morreu na hora. Seu corpo, que já passou pelo Departamento de Polícia Técnica, deve deu sepultado nesta sexta-feira.