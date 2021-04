Cabo Valadares entre as novas vítimas da Covid-19 em Itabuna

Aos 41 anos, o cabo Ricardo Moreira Valadares (foto), lotado no 15º Batalhão Batalhão da PM, passou a integrar a lista dos mortos pela Covid-19 em Itabuna. Ele morreu na noite de quinta-feira, 8, dia em que o município contabilizou 480 óbitos pelo doença desde o início da pandemia.

O militar foi internado no Hospital Calixto Midlej Filho no final do mês passado, quatro dias depois de sentir os primeiros sintomas da infecção pelo Coronavírus. Intubado desde a última segunda-feira, o cabo Valadares, que deixa mulher e dois filhos, perdeu a luta para a doença. Ele morava em Buerarema, cidade vizinha.

Boletim

Divisão de Vigilância Epidemiológica, do Departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou ontem, novo Boletim da Covid-19.

Itabuna, de acordo com o boletim, registra 26.520 casos de pacientes curados, 27.388 casos confirmados, sendo 388casos ativos; 44 internados em UTI, 5 leitos disponíveis; 27 em leitos clínicos, 39 leitos disponíveis; e 480 óbitos.

Os óbitos inseridos a cada boletim correspondem aqueles que ocorreram em dias anteriores e estavam sob investigação, não tendo, necessariamente, ocorrido nas últimas 24 h. A recomendação é: Seja consciente, proteja sua família, fique em casa. Evite aglomerações. Use máscara