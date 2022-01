Cabruca: Inscrições abertas para concurso com prêmio de R$ 100 mil

Já pensou em receber R$ 100 mil para desenvolver uma solução tecnológica voltada para o Manejo Florestal Sustentável? Então, essa pode ser a sua grande oportunidade. Participe do Desafio Tecnológico realizado pelo Sebrae e pelo Sistema Faeb/Senar e concorra a mentorias, cursos e um aporte de até R$ 100 mil para colocar o seu projeto em prática. Inscrições abertas no site www.DesafioTecnologico.com.br/InventarioFlorestal até o dia 07 de março.

Podem participar startups, empresas de tecnologia, grupos e instituições de pesquisa que tenham interesse em buscar soluções tecnológicas para o manejo sustentável do Sistema Cabruca.

Sobre Desafio Tecnológico

As propostas devem conter:

– Tecnologias de campo ou sensoriamento remoto para realização do inventário florestal em áreas da cabruca na região sul da Bahia;

– Ferramentas para o processamento de dados de inventários florestais para geração de prescrições de manejo que conciliam a produção cacaueira, florestal e recursos que integram o inventário florestal;

– Processamento e análise de dados e produção de relatórios customizados para o licenciamento da atividade de manejo florestal na cabruca.

Etapas

Os projetos viáveis selecionados passaram por 3 etapas: Fase de Seleção, Primeira Fase (Conceito), e Segunda Fase (Implantação).

A primeira fase terá capacitação online dos participantes para se familiarizarem com o programa, em seguida, esses terão que fazer uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos, em formato Pitch para banca técnica, empresarial e institucional.

Após a classificação na primeira fase, as empresas/startups/equipes irão adequar suas soluções ou produtos ao contexto de negócios do programa. Para isto contarão com o apoio de mentores especializados, além de apoio de assessoria contratada para o programa de inovação aberta.

Neste período, empresas/startups/equipes irão a campo, farão duas viagens de 3 a 4 dias com sua equipe, aplicando, na prática, a solução proposta e validada pela banca do programa. Após o período de campo, as equipes devem apresentar os resultados de suas soluções à banca avaliadora, com o objetivo de demonstrar sua efetividade. – Vale ressaltar que só serão beneficiados os projetos que apresentarem viabilidade técnica.

Subsídio

O programa vai beneficiar os 3 primeiros colocados com: viagem para capacitação, conexão e entendimento dos desafios a serem enfrentados; viagem para teste prático da solução; passagem, hospedagem, mentorias e acesso aos produtores, cursos específicos e um aporte de até R$ 100 mil para o desenvolvimento da solução tecnológica.

Sobre a Cabruca

A cabruca é um sistema ecológico de cultivo agroflorestal, caracterizada por estabelecer uma relação de consórcio entre a cultura implantada e o ecossistema remanescente, contribuindo, assim, para a conservação das regiões onde o cultivo ocorre. O manejo é feito com o uso de recursos naturais, sob a sombra de espécies nativas da floresta original, sendo uma importante ferramenta para a manutenção da biodiversidade.

Sua prática evoluiu a ponto de se tornar um sistema agrossilvicultural de produção que apresenta vantagens agroambientais sustentáveis para o meio ambiente e para a população.

Para manter o funcionamento de forma ainda mais sustentável, o Sebrae e o Sistema Faeb/Senar promovem o Desafio Tecnológico, voltado para o Manejo e Inventário Florestal da Cabruca, onde buscam soluções tecnológicas viáveis que possam ser aplicadas, a longo prazo, nesse modelo produtivo.