Cacá Colchões, ex-vice-prefeito de Ilhéus, lança candidatura a deputado

Na manhã deste sábado (18), os ilheenses participaram do lançamento da pré-candidatura a deputado federal de Cacá Colchões (PP). O evento reuniu militantes, membros de associações, lideranças políticas e candidatos ao pleito deste ano. O vice-governador da Bahia, João Leão (PP), o secretário geral do partido, na Bahia, Jabes Ribeiro e o deputado estadual, Eduardo Salles (PP) também marcaram presença.

Jabes Ribeiro engrandeceu a união com ACM Neto. “Diante dos acontecimentos ocorridos em Salvador, os Progressistas decidiram apoiar Neto. Nós só podemos ficar onde somos respeitados. Nós só podemos ficar onde somos bem tratados e por isso tomamos a decisão de acompanhar ACM”, destacou Jabes.

O deputado estadual Eduardo Salles, candidato a reeleição, enfatizou a garra e o amor de Cacá por Ilhéus. “Ninguém ama mais Ilhéus do que Cacá. Ele tem garra, vontade e precisa de uma oportunidade para representar essa terra”.

Em seu discurso, Cacá Colchões explicou as razões que o levaram a encarar a disputa eleitoral mais uma vez. “Temos um desafio pela frente. Quando eu fui convidado para ser candidato, conversei muito com meu partido e, principalmente, com a minha família. Analisamos todos os cenários possíveis e chegamos a conclusão que podemos alcançar a vitória. Nosso vice-governador, também é candidato a deputado federal e tem a expectativa de conseguir mais de 200 mil votos. Da mesma forma que aconteceu com Raimundo Veloso em 2006 que consquistou uma cadeira graças ao êxito do primeiro colocado, pode acontecer novamente. A vitória de cada um de nós, depende do que fazemos hoje”, finalizou Cacá.

Recado de ACM Neto

Por conta de compromissos agendados anteriormente ACM Neto não pôde estar presente, mas o futuro governador da Bahia não ficou de fora da festa e mandou um recado para Cacá e para os participantes. “Olá amigos e amigas de Ilhéus e toda região. É com grande alegria que eu e o nosso futuro senador, Cacá Leão, estamos aqui para trazer um abraço especial para Cacá Colchões. Meu amigo, tenha certeza que estamos ao seu lado. Vamos precisar muito de você para o futuro da Bahia”.

ACM ainda lembrou de sua relação de amizade com Cacá e enfatizou o carinho que sente pelo pré-candidato e por sua luta. “Seus ideais vão ser fundamentais para construir uma Bahia muito melhor”.

Cacá Leão, por sua vez, destacou a força de vontade do companheiro. “Sei da sua garra, da sua vontade e do amor que você tem pela sua cidade e por toda Bahia”.