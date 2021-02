Cada 100 casos, 25 vítimas da Covid-19 seguem com sequelas

Estudos apontam: O novo coronavírus pode provocar sintomas leves, formas graves e sequelas a longo prazo, meses após a contaminação. Por este motivo, o vereador Fabrício Nascimento (PSB), vice-presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, protocolou requerimento endereçado à Secretaria Municipal da Saúde solicitando ao município a criação de um Plano Terapêutico Pós-Covid-19, para atender às pessoas que tenham ficado com algum tipo de problema após contrair a doença.

Fisioterapeuta de formação, Fabrício está considerando como necessárias para esta medida, as informações repassadas pelo prório secretário municipal de Saúde, Geraldo Magela, de que a cada 100 pessoas acometidas pela Covid-19, 25 seguem por um longo período apresentando problemas respiratórios, renais, cardíacos ou intentinais, no sistema vascular e até o cérebro.

A criação do Plano terapêutico, de acordo com Fabrício, irá servir como mais um suporte que o município poderá oferecer à população e, em muitos casos, evitando sequelas graves por conta da doença que já se manifestou em mais de 12 mil ilheenses desde março do ano passado.