Cada vez mais grave a crise do Coronavírus em Itabuna

Os números do Coronavírus não param de subir em Itabuna, no sul da Bahia. Caminha para 500 a quantidade de pessoas infectadas com covid-19. Foram 47, segundo a prefeitura, só nas últimas 24 horas no município.

Entre as mais novas vítimas da doença está o médico Isaac Nery, que, em redes sociais, deu informações sobre seu estado de saúde. Disse que está se cuidando, em monitoramento, e não há gravidade em seu estado clínico.

Pelo boletim divulgado ontem pela secretaria de saúde local, 12 era a quantidade de mortes em função da pandemia. Hoje, porém, foi divulgado o nome de mais uma vítima fatal da doença: Cristiano Ferraz Soares.

Cristiano era um ex-funcionário da Caixa Econômica Federal, em Itabuna. Ele deixa esposa, uma enfermeira que, em função disso, está sob monitoramento, pois pode estar contaminada pelo vírus.