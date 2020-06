Cadê o respeito?

EDITORIAL DO DIÁRIO BAHIA

Os números do Coronavírus em Itabuna realmente assustam, ainda mais porque aumentam a cada dia. E, dessa forma, endurecem o debate sobre a reabertura ou não do comércio.

De um lado, os empresários, principalmente aqueles que trabalham com serviços e produtos da linha não essencial. De outro, os defensores da estratégia de que ficar em casa é o melhor negócio nesse momento.

É possível dizer que os dois lados têm razão. Os comerciantes insistem em dizer que eles, sozinhos, não devem “pagar o pato”. Argumento igualmente forte sai da mente de quem se posiciona pelo contrário.

Enfim, o debate é pertinente e oportuno. Porém, não se pode aprovar a infeliz iniciativa da Prefeitura de anunciar a reabertura do comércio para esta segunda-feira, sem antes buscar amparo legal.

Isso só fez incitar ainda mais os comerciantes, que têm contra si adversários que se identificam não apenas no efeito devastador do Coronavírus. Mas, ainda, nas consequências de três meses com faturamento zero.

Não há dúvidas de que a Prefeitura errou feio ao anunciar uma medida sem a garantia de que ela não seria cumprida. Falta de respeito. Esta pode ser a frase usada para definir bem tudo isso.Ou seja, essa falsa expectativa gerada principalmente entre os lojistas.