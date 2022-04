Café com gosto de política movimenta o sábado em Itabuna

Os amantes da política (aquela que ferve no “tribunal” do WhatsApp) têm destino certo nas manhãs de sábado em Itabuna. É o café no charmoso Empório Mix Gourmet, tendo o grupo Ipolítica e o jornalista Ricky Mascarenhas como anfitriões.

Por lá, vão pré-candidatos a deputado, dirigentes partidários, empresários, profissionais liberais, comunicadores, para citar só alguns personagens.

Como Itabuna é um radar a atrair as discussões partidárias e até a polarização que impera pelo país, o dono do estabelecimento, Henri Penaforte, tem até ânimos para acalmar com um bom café ou até a hora do almoço.

Na manhã de hoje, por compareceram

o vice-prefeito e pré-candidato a deputado federal Enderson Guinho (União Brasil); o também pré-candidato e federal e ex-vereador Glaby (Glebao) Carvalho (PDT), acompanhado do secretário da sigla, Edmilson Silva.

Também os ex-vereadores Jairo Araújo (PCdoB) e Babá Cearense (UB); a psicóloga Maria Reis Gonçalves (Tia Nem); a corretora Cleide Leandro; o empresário Rafael Moreira, que se apresenta como “candidato a ser feliz”.

Voz sempre procurada quando o assunto envolve dúvidas sobre Direito Eleitoral, também bateu papo

ali o advogado Alah Góes. A ativista Ellen Prince, ex-presidente da Rede Sustentabilidade e estudante de Ciência Política, só aguarda uma vaguinha na agenda do senador Otto Alencar, para se abrigar no ninho do PSD.

Um clima bem propício para troca de ideias, primando pelo respeito às diferenças. Quem dá um passe fora das linhas desse campo corre risco de cartão amarelo ou até vermelho.

Para ficar em metáforas do futebol, paixão na mesma intensidade da política por aqui. Segunda-feira contamos mais, viu?