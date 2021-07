Café, leite e tomate como vilões da cesta básica

Um simples café com leita tornou-se vilão no dia a dia do ilheense no mês de junho. Pesquisa do Departamento de Economia da Uesc mostra que o leite ficou 21,79% mais caro e o café, 10,14%. No geral, os 12 itens da cesta básica (feijão, arroz, farinha de mandioca, pão, carne, leite, açúcar, banana, óleo, manteiga, tomate e café) sofreram reajuste de 2,52%, fechando a conta em R$ 426,70.

Além da dupla presente no desjejum, também subiram o tomate (8,42%), carne (7,48%), banana (5,82%), açúcar (1,65%) e feijão (0,74%). Já o alívio no preço veio com arroz (-34,93%), manteiga (-5,82%), óleo (-4,96%), farinha (-2,52%) e pão (-1,93%).

Já em Itabuna, uma salada com tomate ficou 15,46% mais “salgada”. Por aqui o custo dos 12 itens da cesta pesaram 1,61% a mais em junho, fechando a conta em R$ 440,37.

O rol da carestia está listado assim: leite (3,96%), farinha (3,81%), óleo (3,39%), açúcar (2,78%), feijão (2,54), café (1,95%), carne (1,26%) e o pão (0,46%). Apenas três itens caíram de preço: banana (-9,99%), manteiga (-2,82%) e arroz (-2,62%).

Pra pagar a conta

Para arcar com a cesta básica do mês de junho, o cidadão de Ilhéus gastou 42% do salário mínimo líquido de R$1.017,50 (descontando-se 7,5% de contribuição ao INSS em um salário bruto de R$1.100,00).

Pelas bandas grapiúnas, fazer a feira completa tira 43,28% do salário mínimo líquido.

Para conferir mais informações e boletim completo, basta acessar http://nbcgib.uesc.br/cesta/CBUESC, e-mail [email protected] ou @CESTABASICA_UESC.