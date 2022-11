Caixa Econômica anuncia apoio ao Mutirão do Diabético em Itabuna

A Caixa Econômica Federal oficializou a parceria com a ONG Unidos pelo Diabetes para a realização do Mutirão do Diabetes de Itabuna, considerado o maior evento de prevenção e tratamento da doença do país, cujo modelo é replicado em cerca de trinta cidades brasileiras.

O acordo foi referendado num encontro que contou com a presença do Presidente da ONG Unidos Pelo Diabetes e Coordenador Geral do Mutirão do Diabetes, Dr. Rafael Andrade, do Superintendente Executivo da Caixa Econômica Federal, Lucas Ribeiro e de gerentes de agências locais. Lucas Ribeiro fez questão de destacar o alcance social do Mutirão, que atende milhares de pessoas e foca não apenas no tratamento dos casos mais graves, como na prevenção do diabetes.

O Dr. Rafael Andrade disse que o apoio da Caixa contribui para fortalecer e ampliar as ações do Mutirão, fazendo de Itabuna um exemplo de como combater uma doença silenciosa, que pode ter seus impactos reduzidos se detectada e tratada a tempo.

Em sua 18ª. edição, o Mutirão do Diabetes acontece dias 17 e 18 de novembro, na Terceira Via Hall.