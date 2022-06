Camamu: Prefeito Irmão Enoc e seu grupo reafirmam o apoio a pré-candidatura de Zé Alberto

O pré-candidato a deputado estadual Zé Alberto (PSB) e o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), participaram das festividades dos 462 anos de história e dos 131 anos de emancipação política da cidade de Camamu, na Costa do Dendê, e o prefeito Irmão Enoc Souza e seu grupo político, reafirmaram o apoio ao candidato do PSB. A festa foi marcada por uma missa em ação de graças pelo aniversário da cidade, realizada nesta segunda-feira, dia 27, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção.

Para o prefeito de Camamu, Irmão Enoc, a presença de Zé Alberto e do prefeito Augusto Castro, em uma data tão importante para o município, confirma o compromisso do pré-candidato com a cidade. “O apoio do nosso grupo a pré-candidatura a deputado estadual de Zé Alberto, significa a certeza de que teremos um representante comprometido com Camamu no parlamento baiano”, disse Irmão Enoc.

O pré-candidato garantiu que será uma voz ativa aos interesses de Camamu e sua gente na Assembleia Legislativa da Bahia. “A partir do próximo ano os cidadãos de Camamu, o prefeito Enoc e seu grupo, terão um gabinete de portas abertas para colaborar com o desenvolvimento desse importante município”, reafirmou Zé Alberto.

Já o prefeito itabunense Augusto Castro, agradeceu o compromisso assumido pelo colega Irmão Enoc e seu grupo a pré-candidatura do Zé Alberto. “Em uma data tão marcante para Camamu, quando a cidade festeja mais um aniversário, o apoio do prefeito e seu grupo político, aumenta a responsabilidade de Zé Alberto em representar esse importante município do Baixo Sul e seus moradores”, destacou Castro.