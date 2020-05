Câmara aprova mudança em nome de praça para homenagem a Helenilson Chaves

A Câmara Municipal de Itabuna aprovou, por unanimidade, a mudança do nome da atual Praça Rio Cachoeira, no centro da cidade, para Praça Helenilson Chaves. Proposta pela vereadora Charliane Sousa e relatada pelo vereador Beto Dourado, a alteração é um reconhecimento ao espírito empreendedor de Helenilson Chaves, diretor do conglomerado Grupo Chaves, que trouxe a TV Santa Cruz e responsável pela implantação do Shopping Jequitibá, completando 20 anos consolidado como o maior centro de comércio, prestação de serviços, lazer/entretenimento da região.

Além do espírito empreendedor, Helenilson Chaves pautou sua vida pela responsabilidade social, a exemplo da Escola Ação e Cidadania, que educou e capacitou milhares e crianças carentes e seus familiares no bairro da Bananeira, em Itabuna.

Em carta aos vereadores, a família de Helenilson Chaves destacou: “nós, da família Chaves, agradecemos a cada um de vocês o reconhecimento pelo amor, dedicação e os investimentos capitaneados e realizados por ele em Itabuna”.

E completa: “Tenham certeza que continuaremos unidos, firmes e fortes, trabalhando duro e colocando diariamente em prática os valores e ensinamentos deixados por nosso pai, cuja memória preservamos com os exemplos de honradez que ele nos ensinou. Com gratidão e amor a Itabuna, nosso muito obrigado por eternizar o nome de Helenilson Chaves nessa homenagem que muito nos emociona e orgulha”.