Câmara de Ilhéus forma comitê para debater condição das pessoas em situação de rua


O evento acontece no plenário da Casa, a partir das 9 horas

Por /

A Câmara Municipal de Ilhéus (CMI) promove, nesta sexta-feira (24/10), uma cerimônia para formação de um comitê para debater a condição das pessoas em situação de rua do município. O evento acontece no plenário da Casa, a partir das 9h.

A ação é resultado de uma audiência pública ocorrida na CMI, no mês passado, para discutir esse tema que tem mobilizado a sociedade ilheense. À frente da mobilização está o vereador Adilson José (PT), autor do requerimento que deu origem à audiência pública.

Representantes dos outros poderes e de entidades da sociedade civil foram convidados a participar do comitê e, após a formação do colegiado, deverão atuar conjuntamente para pensar e executar ações de enfrentamento ao problema.

A atividade pode ser acompanhada presencialmente, no plenário da Casa (Rua Araújo Pinho, nº 19, Centro), ou pelo canal TV Câmara de Ilhéus no YouTube (youtube.com/@camarailheus4494).




