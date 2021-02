Câmara de Ilhéus justifica contratação de empresa de Contabilidade

A Câmara Municipal de Ilhéus, buscando esclarecer notícias tendenciosas e descompromissadas com a verdade, vem a público informar que a empresa CONTÁBIL – Contabilidade e Informações LTDA., que conta com cerca de 30 (trinta) anos de experiência na contabilidade pública, foi contratada pelo Legislativo Municipal, para prestar serviços técnicos especializados.

Os serviços contratados da citada empresa envolvem a prestação de um serviço de contabilidade diário, incluindo, ainda o fechamento anual das contas do Legislativo Municipal e o acompanhamento de toda a tramitação do processo de prestação de contas perante o Tribunal de Contas.

O valor do contrato está compatível com valores praticados por outras Câmaras Municipais do porte de Ilhéus, (Eunápolis – 169mil; Jequié – 162mil; Itapetinga – 180mil) e valores praticados por este mesmo Poder Legislativo em Gestões pretéritas (2017/2018 – R$ 208 mil; 2019 – R$ 178mil; 2020 – R$ 189mil).

Ressaltamos que, no caso do Legislativo Ilheense, as atividades da prestadora do serviço de contabilidade são majoradas em virtude de não possuirmos um Setor de Contabilidade permanente, formado por servidores concursados, como hoje já ocorre em muitas Câmaras do porte da nossa, a exemplo de Itabuna.

Ainda nos cabe esclarecer, que a CONTÁBIL não responde a nenhuma ação criminal, tão pouco, prestou serviço à Câmara de Vereadores de Ilhéus durante as gestões do ex-presidentes Lukas Paiva e Tarcísio Paixão.

Em um lamentável momento da história em que vemos constantes fake news desvirtuarem os fatos e buscarem atacar as instituições, renovamos nosso compromisso com a verdade, a informação e principalmente com o povo de Ilhéus que se faz representar neste Poder Legislativo.

Ilhéus, 06 de fevereiro de 2021.

Câmara Municipal de Ilhéus