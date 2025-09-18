Câmara de Ilhéus realiza audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026


Encontro contará com a presença de secretários municipais e é um importante espaço de participação popular

Na próxima terça-feira (23), às 09h, será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Ilhéus a 1ª Audiência Pública referente ao Projeto de Lei nº 117/2025 (PLDO), que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2026. O encontro é promovido pela Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos do Legislativo.

A audiência contará com a presença de secretários municipais, com o objetivo de garantir transparência e ampliar o diálogo com a sociedade sobre a aplicação dos recursos públicos.

A LDO é um dos principais instrumentos de planejamento da administração municipal, estabelecendo metas e prioridades para o orçamento. Com a audiência pública, a população pode participar acompanhando e contribuindo com o debate.




