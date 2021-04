Câmara de Ilhéus terá Sessão Especial Indígena nesta quinta-feira

Aprovada no plenário, através de um requerimento apresentado pelo vereador Cláudio Magalhães (PCdoB), uma sessão especial indígena acontecerá na próxima quinta-feira (29), às 16h. O encontro será virtual, na plataforma Zoom e transmitido pelas redes sociais da casa legislativa ilheense, no Facebook e no YouTube.

A solenidade fará uma ampla abordagem sobre as questões indígenas no Brasil, como a demarcação de terras, direitos dos povos originários e a importância de sua representação e valorização cultural, com o tema central: “A importância do Abril Indígena para a Manutenção do Legado Cultural do Povo Tupinambá”.

Presenças confirmadas

Alguns caciques indígenas já confirmaram presença no evento, como Luciano Akauã, Maria Valdelice Jamopoty, Aruã Pataxó, Sival Susuarana, Gildo Amaral, Maria Jesuína Tupinambá, Valdenilson (APOIMNE), Agnaldo Pataxó (Coordenador Geral do Mupoiba) e Ramon Itagibá. A sessão ainda espera a participação de Joenia Wapichana (Rede-RR), primeira mulher indígena a ocupar um cargo de deputada na Câmara Federal.

Outros apoiadores e simpatizantes da causa indígena participarão do evento, como a deputada federal, Alice Portugal (PCdoB/BA); o deputado estadual Fabrício Falcão (PCdoB/BA); a secretária estadual Fábia Reis, Promoção da Igualdade Racial – BA; o presidente do Sindicato dos Bancários de Ilhéus, Rodrigo Cardoso; o presidente do Fórum de Igualdade Racial, Pai Val; o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Daniel Mendes; o representante dos Povos de Terreiro, Carlos Alabojy; o artista plástico Gildásio Rodriguez; entre outros convidados.

A sessão especial indígena ainda contará com a presença de Haroldo Heleno, coordenador do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) Leste, que fará uma explanação sobre o processo de demarcação do Povo Tupinambá.