Câmara de Itabuna adota novas rotinas após testagem de servidores

A partir desta quarta-feira (10), a Câmara de Itabuna estabelece novas regras a serem seguidas por vereadores e demais servidores. A medida, anunciada um dia após a testagem em massa à qual 104 pessoas foram submetidas no Plenário Raymundo Lima, é referendada pelo presidente da Casa, Erasmo Ávila (PSD) e pelo primeiro secretário, Israel Cardoso (PTC) e será publicada no Diário Oficial.

Por ora, as atividades abertas ao público serão suspensas por 10 dias, ficando restrito o acesso às dependências da Câmara. A fim de garantir a transparência legalmente prevista, prosseguirá a transmissão de sessões pelas redes sociais da Casa.

Segundo a biomédica Priscila Dias Carilo, da Vigilância Epidemiológica, foram identificados oito casos ativos. “Na maioria dos funcionários foi detectado o anticorpo IGG, indicando que essas pessoas já tiveram contato com o vírus anteriormente, já tiveram Covid”, explicou, sobre 21 outros servidores.

Orientações aos positivados

A profissional conduziu a testagem com a enfermeira Tatiana Oliveira; técnica em laboratório Patrícia Marçal, além dos também biomédicos Káriton Bronze, Natália Santana e Jéssica Oliveira. “Se a pessoa testou positivo pela primeira vez hoje [IGM reagente], a orientação é para 10 dias de isolamento. Porque pode, sim, estar transmitindo. Se após esse prazo não estiver mais com os sintomas, pode solicitar alta ligando para a Vigilância”, alertou Jéssica.

Ela detalhou, ainda, que se o servidor apresentar sintomas após os 10 dias, tem que estender mais um pouco até tais sinais irem embora. “Só que, neste caso, a pessoa tem que passar por um médico, para ele estender mais esses dias”, detalhou, informando que nova testagem será realizada.

Às providências

O já citado vereador Israel Cardoso mencionou que a testagem é um caminho para dar mais segurança a todos que frequentam a sede do Legislativo. “A tranquilidade é de suma importância diante do quadro que vivemos na cidade, com aumento do número de infectados. Vamos tomar todas as providências para garantir o isolamento social”, afirmou ele, enquanto a testagem era realizada.

Junto aos testados, encontramos aliviada a agente de serviços gerais Maria Tereza Santos, cujo resultado foi favorável. “É bom a gente se prevenir, é um momento muito importante para a segurança de todos”, vibrou, serenamente. As palavras dela ilustram o clima predominante entre os servidores da Casa, frequentemente preocupados quando veem sinais de aglomerações e/ou pessoas sem máscara. Algo, obviamente, não recomendado neste tempo de pandemia.

O diretor administrativo da Câmara, Felipe Eduardo Ramalho, lembrou que a testagem foi uma das primeiras providências tomadas pela Mesa Diretora. A partir do dia 12, acontecerá a sanitização, prevista para ocorrer semanalmente, em todos os setores. “O diferencial vai ser nosso Plenário, que será sanitizado sempre um dia após cada atividade”, acrescentou.