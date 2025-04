Câmara de Itabuna anuncia retorno da Escola do Legislativo para fortalecer educação política e cidadã

A Câmara Municipal de Itabuna vai oficialmente reativar a Escola do Legislativo, iniciativa que marca o retorno de um espaço de formação política e qualificação técnica para parlamentares, servidores e a população em geral. A novidade foi anunciada pelas redes sociais e a ação parte da atual mesa diretora da Casa, sob a presidência do vereador Manoel Porfírio (PT), e representa um novo ciclo após a inatividade da escola.

A Escola do Legislativo tem como missão ampliar o acesso à educação política, promovendo debates, cursos, oficinas e projetos voltados para a formação cidadã e a transparência pública. A proposta é alinhar o trabalho do Parlamento com os anseios da sociedade, contribuindo para a construção de uma cidade mais participativa e democrática.

Por meio da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), entidade que apoia iniciativas educacionais em parlamentos de todo o país, o presidente da ABEL, Roberto Lamari, saudou a reativação da Escola de Itabuna e reforçou o papel da instituição.

“Olá, amigos de Itabuna, especial da Câmara Municipal. É bom saber que vocês estão reativando as atividades da escola, retornando à Abel. Eu quero festejar, desejar vida longa à escola de Itabuna. Participem dos nossos Encontros Nacionais. O que vocês precisarem da Abel, referente a cursos, apoio de como continuar a escola. Quero desejar muito sucesso à Escola do Legislativo de Itabuna e parabenizar todos os vereadores e o seu presidente por reativar essa importante escola para o Estado da Bahia e para o Brasil.”



Para o presidente da Câmara, Manoel Porfírio, o momento é de celebração e de reconhecimento ao empenho coletivo da Casa. “Eu fico muito feliz com esse retorno, mas sobretudo é preciso parabenizar os servidores desta Casa. Os profissionais que, com dedicação e compromisso, ajudaram a construir esse projeto. Isso representa um esforço pela educação legislativa e pela formação de uma sociedade mais democrática, participativa, justa e comprometida com a fiscalização dos recursos públicos.”

A Aula Magna da Escola do Legislativo de Itabuna será realizada no dia 29/04 (terça-feira), às 9h30, no Plenário da Câmara. Na oportunidade, o Sr. Florian Madrugada, representante do Senado e da ABEL, ministrará a palestra ‘O impacto das Escolas do Legislativo na sociedade’.