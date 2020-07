Câmara de Itabuna assina Moção de Pesar pela morte do ex-prefeito Félix Mendonça

A Câmara de Itabuna dirige uma Moção de Pesar à família do ex-prefeito e ex-deputado Félix Mendonça, que chega nesta quinta-feira (2) ao sétimo dia de falecido. Aprovada por unanimidade, a reverência foi proposta pelo vereador Ricardo Xavier (Cidadania), presidente da Casa. Junto à condolência, a admiração por um dos principais nomes da política baiana.

Engenheiro por formação, o soteropolitano Félix de Almeida Mendonça foi prefeito de Itabuna entre 1963 e 1966 – período em que inaugurou as avenidas Princesa Isabel e Manoel Chaves (conhecida como Kennedy), ambas no São Caetano, um dos maiores bairros da cidade. Ao fim do mandato, elegeu-se deputado estadual e ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa de 1967 a 1971, fase em que pôde ser uma voz em benefício de todo o estado.

A trajetória política dele ganhou o cenário nacional durante 28 anos, quando exerceu sete mandatos na Câmara Federal (de 1983 a 2011) e foi possível contemplar novamente Itabuna e vários outros municípios baianos. Entre as áreas contempladas por emendas parlamentares enviadas por Félix Mendonça, o esporte e a cultura itabunenses.

À viúva desse saudoso homem público, Maria Helena Mendonça; e aos filhos Andréa, Cristiana e o deputado federal Félix Mendonça Júnior, o respeito, o pesar e o abraço da Câmara Municipal de Itabuna. Ficam nossos votos para que a memória de Félix Mendonça sirva de exemplo àqueles que ocupam ou desejam ocupar espaço no cenário aberto pela democracia.