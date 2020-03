Câmara de Itabuna doa R$ 150 mil e segue na luta contra coronavírus

A Câmara de Itabuna, integrante da Comissão de Enfrentamento e Prevenção ao Covid-19, entregou na tarde desta segunda-feira (30) um cheque de R$ 150 mil, valor a ser aplicado nas ações de combate à doença. A doação, parte do duodécimo de março no Legislativo, foi passada pelo presidente da Casa, Ricardo Xavier (Cidadania), às mãos do médico Eduardo Kowalski, diretor do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães – unidade escolhida como referência para atendimento de casos suspeitos e/ou confirmados do novo coronavírus no sul da Bahia.

Ressaltando que a Câmara se pautará sempre pelas recomendações das autoridades de saúde, Xavier ponderou que o próximo passo, após os dias de fechamendo da Casa, é realizar sessões por videoconferência. “Nós atendemos ao chamamento das autoridades de saúde, para o isolamento como única forma de diminuir o avanço do contágio do coronavírus. Agora, unanememente, todos os vereadores e a mesa diretora achamos por bem depositar R$ 150 mil nos cofres da Prefeitura, para repasse ao Hospital de Base no combate ao coronavírus. Estamos agindo com muita cautela, acompanhando os acontecimentos, com uma postura atenta e técnica”, reforçou.

“Não podemos ser flexíveis”

O vereador Enderson Guinho (Cidadania), presidente da Comissão de Saúde da Câmara, reconheceu as dificuldades do momento, inclusive pelas divergências fomentadas em âmbito federal. “É importante ter muitos outros vídeos, com médicos informando à sociedade e mostrando a dificuldade que nós vamos enfrentar”, afirmou.

Na solenidade, Dr. Eduardo Kowalski clamou, diante dos vereadores. “Vou dar um conselho: quanto mais tempo puderem manter o povo dentro de casa, nós vamos salvar mais vidas. Infelizmente, essa doença vai acabar com a economia, mas não podemos acabar com a vida das pessoas. Não podemos ser flexíveis. Tem que ser [só] mercado e farmácia; o que está dando certo é isso. Temos que trabalhar com a evidência científica, que mostra isolamento social”, argumentou.

A conversa, onde ainda se discutiu sobre os equipamentos de proteção para os profissionais de Saúde e outras prioridades a serem abraçadas pelo Legislativo itabunense, também contou com a presença dos vereadores Charliane Sousa (MDB), Beto Dourado (PSDB) e Milton Gramacho (PRTB).