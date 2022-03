Servidora da Câmara de Itabuna morre de infarto aos 38 anos

Os servidores da Câmara de Itabuna, junto com os vereadores, registram

sentimento de pesar pela despedida à colega Manuela Weberling Carvalho.

Aos 38 anos, ela não resistiu a um infarto, por volta das 19 horas de

segunda-feira (28). Manu, como era carinhosamente chamada, tomou posse

como servidora efetiva do Legislativo em 2019, com vaga conquistada no

concurso de 2015.

A profissional, de sorriso largo, olhar atento e postura elegante,

atuava na Ouvidoria da Casa – setor por meio do qual a população pode

levar demandas à apreciação dos edis. Mas ela unia dedicação ao serviço

público ao igual empenho na faculdade de Psicologia. Por isso, a garota,

que nasceu em Teótilo Otoni (MG) e veio morar em Itabuna aos 3 anos,

enchia a família e os amigos de orgulho.

“Era uma menina fantástica, bonita, alegre, inteligente, doce e

atenciosa com todos ao seu redor. Era muito dedicada; sempre que tinha

um objetivo, ela seguia até o fim. Sua sabedoria ajudava todo mundo,

motivando e desejando tudo de melhor para as pessoas que amava. Uma

filha, irmã, sobrinha, prima e amiga muito querida, que buscava dar

conselhos e se manter disposta a amparar quem precisasse. Manu era um

ser de luz que estará sempre em nossos corações, acompanhada de ótimas

lembranças, eternamente a nossa princesa!”, afirmou a tia Marilene

Ferreira da Luz Alencar.

Com tais palavras, ela expressou o sentimento compartilhado pelo pai de

Manuela, Manoel Carvalho Filho; pela mãe, Ivone Maria Weberling

Carvalho, e pela irmã, Andrea Weberling Carvalho. Ela, inclusive, mora

no Canadá e veio ontem para despedir-se da irmã, ao lado da família.

Da mesma forma, amigos e colegas da Câmara destacaram a alegria de ter

convivido com Manu. Entre tantas características marcantes, o amor pela

leitura, pela diversão, sensibilidade, preocupação e respeito com o

próximo. “Era muito inteligente e percebia o outro sem julgar ou

conceituar, apenas nos aceitava como éramos”, diz uma das mensagens.

O velório acontece no SAF até 10 horas da manhã desta quarta-feira (02)

e dali o corpo segue para o Cemitério Campo Santo.